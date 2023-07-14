По словам российского диктатора, на той встрече присутствовали 35 человек.

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою встречу с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его наемниками. Диктатор подчеркнул, что такой организации не существует, по крайней мере юридически.

"Ну, так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть если нет закона, то нет и ЧВК. (...) Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве. Непростой вопрос", – приводит его слова российское издание "Коммерсантъ".

По словам президента РФ, на той встрече присутствовали 35 человек. Диктатор добавил, что "дал оценку "действиям" вагнеровцев" на войне, которую Россия развязала против Украины, и во время июньского мятежа.

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Путин отметил, что предложил "вагнеровцам" несколько вариантов трудоустройства, "в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой". Российский диктатор подчеркнул, что большинство наемников ЧВК "Вагнер", бывших на встрече, кивали головами на его предложения, однако Пригожин этого не видел и ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Встреча Путина с Пригожиным после мятежа

10 июля стало известно, что у президента РФ Владимира Путина в начале месяца состоялась встреча с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после провального мятежа "вагнеровцев" в России. Также там были глава Росгвардии и глава Службы внешней разведки РФ.

Впоследствии проведение встречи между Путиным и Пригожиным подтвердили в Кремле. Она длилась три часа.

Эту встречу прокомментировали и в США. Представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что это не последнее развитие истории вокруг Пригожина. В то же время оценка Вашингтона не изменилась – в противостоянии между Пригожиным и Путиным нет героев, они являются лицами, которые совершали бесчинства и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине.

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