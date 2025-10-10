За текущий год бельгийская компания планирует изготовить 3500 70-мм ракет.

Украинские военные используют на поле боя 70-мм ракеты с полуактивным лазерным наведением типа FZ275 LGR от Thales Belgium. Их поставки позволили перевооружить украинские вертолеты Ми-8, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что бельгийская компания в этом году планирует изготовить 3500 ракет. Это по сравнению с прошлым годом в пять раз больше, потому что за 2024 год их было изготовлено всего 700 единиц. Однако согласно предварительно объявленному плану на текущий год, планировалось изготовить 5000 ракет.

Аналитики поделились, что поставки данных ракет Украине позволили перевооружить украинские вертолеты Ми-8. Они используют эти ракеты, прежде всего, для ударов по наземным целям, хотя они могут пригодиться и в борьбе против дальнобойных ударных дронов.

Как отметили в бельгийской компании, производящей ракеты Thales, в Украине уже было модернизировано около 10 Ми-8, которые получили американские пусковые установки под 19 ракет.

Эксперты издания отмечают, что если говорить именно об американских, то речь идет о пусковой M261 от Arnold Defense под 70-мм ракеты в целом. Аналитики добавляют, что эти ракеты уже неоднократно были замечены как на украинских Ми-8, так и на Ми-24.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия профинансировала для Украины поставки примерно 30 000 неуправляемых, а также около 3000 управляемых 70-мм ракет Thales. Указывается, что это перевооружение позволило уменьшить зависимость от советских 80-мм ракет, а также повысить точность и гибкость применения. Благодаря финансированию Германии, другие европейские доноры начали рассматривать подобные закупки через бельгийскую площадку Thales Belgium.

Также мы писали, что Индия заказала крупную партию британских малых ракет LMM от компании Thales на общую сумму в примерно 468 млн долларов. Отмечается, что опыт ВСУ показал, что ракеты LMM являются очень эффективным средством для уничтожения дронов, поэтому выбор Индии вполне ожидаем. Аналитики отметили, что LMM - это именно те ракеты, поставки Украине которых в количестве аж 5000 единиц Великобритания анонсировала весной.

