Приложение работает как TikTok, но все видео в нем полностью сгенерированы искусственным интеллектом.

У OpenAI уже есть самый популярный чат-бот с искусственным интеллектом, но новое приложение стартапа показывает себя еще лучше. Sora, приложение для создания видео, достигло 1 миллион загрузок менее чем за пять дней.

По словам руководителя проекта Билла Пиблса, ChatGPT достиг аналогичного результата медленнее. Еще более впечатляющим достижение Sora делает то, что приложение доступно только на iOS в США и Канаде, а для его загрузки требуется получить приглашение.

Sora работает как TikTok, но все видео в нем полностью сгенерированы ИИ. Видео создаются на базе новой реалистичной модели Sora 2, которая умеет копировать лицо и голос пользователей. ИИ стал лучше "понимать" физику и в целом серьезно прокачался по всем фронтам.

Видео дня

Пользователи также могут добавлять в видео себя или друзей с помощью функции cameos. Для этого нужно загрузить одноразовый ролик, чтобы подтвердить свою личность и внешность.

После выхода приложения интернет заполнили ИИ-мемы, пародийные видео, в том числе с участием главы OpenAI Сэмом Альтманом, а также контент с использованием защищеных персонажей. На фоне этого разработчики ввели запрет на генерацию онтента, содержащего материалы и персонажей, защищенных авторским правом, если их владельцы не дали на это разрешения.

Sora быстро превратилась в вирусный феномен: пользователи называют еее "ИИ-TikTok" и делятся десятками фейковых, но реалистичных видео.

Конкуренция на рынке ИИ-видео быстро накаляется. На прошлой неделе Цукерберг запустил Vibes – новую соцсеть только для сгенерированного контента. А Google подтвердила, что интегрирует видеогенератор Veo 3 в YouTube.

Меж тем ChatGPT решили превратить в универсальный сервис для всего – теперь разработчики могут встраивать свои приложения прямо в чат-бота. Прямо из окна диалога можно вызывать такси, бронировать отели, создавать индивидуальные плейлисты и многое другое.

Вас также могут заинтересовать новости: