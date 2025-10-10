В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Продолжаются восстановительные работы после масштабной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему. Аварийные отключения применяются в семи украинских областях и городе Киеве.

Министерство энергетики в Telegram-канале сообщило, что сейчас в Черкасской области энергоснабжение восстановлено.

По данным энергетического ведомства, по состоянию на 14:30 аварийные отключения применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Видео дня

"В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго сообщают, что энергетикам уже удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для потребителей Харьковской области.

"Потребители Черкасской области - полностью запитаны", - добавляют в министерстве.

То есть в Черкасской области полностью восстановлено энергоснабжение.

Со своей стороны, вице-премьер Алексей Кулеба проинформировал, что в Киеве уже восстановили водоснабжение для 2 миллионов абонентов, "однако еще 4 тысячи домов остаются без воды, работы продолжаются".

"На Кировоградщине водоснабжение начнем запускать около 18 часов", - отметил министр.

Атака РФ на украинскую энергетику

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по объектам энергоинфраструктуры Украины, в результате чего во многих областях имеются перебои со светом, введены графики отключений. В результате атаки в Киеве возникли проблемы с электроснабжением в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском районах. У части потребителей столицы энергоснабжение уже восстановили.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью российские оккупанты ударили по Украине более 450 дронами и более 30 ракетами.

