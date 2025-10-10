Конституционные ограничения, введенные после Второй мировой, запрещают Бундесверу действовать внутри страны, даже несмотря на рост российских провокаций.

Германия оказалась перед новой дилеммой безопасности: ее армия не имеет права сбивать вражеские беспилотники, которые появляются в воздушном пространстве страны. Как сообщает POLITICO, исторические ограничения, возникшие после падения нацизма, сегодня фактически парализуют оборону от российских шпионских и провокационных дронов.

Конституция ФРГ, принятая в 1949 году, запрещает Бундесверу участвовать во внутренних операциях безопасности. Такое решение было принято после того, как во времена Имперской Германии и Веймарской республики армию часто использовали против собственных граждан - прежде всего левых политических движений.

Однако сейчас, когда Кремль активно тестирует границы европейской безопасности, эти гарантии имеют неожиданный побочный эффект. Бундесвер может сбивать дроны только над военными базами, а не в гражданском воздушном пространстве. В то же время полиция, которая имеет на это законное право, просто не обладает необходимыми техническими средствами.

"Мы должны изменить закон, чтобы Бундесвер имел полномочия действовать, когда речь идет о защите страны", - подчеркнул председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп.

Министр внутренних дел Александер Добриндт уже предложил создать специальное подразделение в федеральной полиции и национальный центр защиты от дронов, который объединит ресурсы военных, полиции и разведки. В то же время юристы сомневаются, что даже такой закон будет соответствовать Конституции.

Из-за политических разногласий в коалиции канцлера Фридриха Мерца и роста влияния крайних партий, изменить Основной закон будет чрезвычайно сложно.

"Мир изменился, и уже не существует четкой границы между внутренней и внешней безопасностью", - отметил Рёвекамп, - "Мы должны адаптировать Конституцию к новой реальности".

Дроны над Европой

Европа планирует создать "стену дронов" из-за неизвестных дронов над своей территорией. Концепция еще окончательно не принята, но опасности, которые эта "стена дронов" призвана предотвратить, реальны.

Правительство Германии объявило, что позволит полиции сбивать неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, которые будут представлять угрозу. Также были проведены консультации с Израилем и Украиной по вопросам собственной обороны, чтобы противостоять полетам беспилотников над стратегическими объектами, в которых подозревают Москву.

