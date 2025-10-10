Черновол отказалась возвращаться в Раду и занимать место Андрея Парубия

Ей разрешили не подавать документы, пока продолжается служба в ВСУ. А через год снова будут ждать в Раде.

Татьяна Черновол решила продолжить военную службу на линии боевого соприкосновения и пока не идти в Верховную Раду Украины. Об этом она сообщила в Facebook.

Черновол должна была зайти в Верховную Раду Украины по списку партии "Европейская солидарность" вместо народного депутата Украины Андрея Парубия, который был убит во Львове. Но Черновол подчеркнула, что война является самой большой угрозой государственности.

"Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого соприкосновения", - сообщила она.

При этом отметила, что боевая работа на линии боевого соприкосновения сейчас очень важна.

"Сейчас главная проблема страны - мобилизация. На фронте очень не хватает военных, а тыл буксует давать нам пополнение. Позорное "уклонение" облагораживается политическими лозунгами: "пусть сначала депутаты пойдут". Я демонстрирую пример, что я депутат выбираю не парламентский зал, а службу в армии", - подчеркнула она.

Черновол отмечает. что хочет быть примером для женщин, которые выгрызают себе путь в боевые командиры. "Я уже четвертый год боевой командир. Это означает, что я непосредственно нахожусь на линии боевого соприкосновения. Командую взводом и лично "минусую" врага "Стугной" и ФНО, лично подбивала танки. Это достаточно редкая роль для женщины в украинской армии, ведь гендерное большинство в армии, которая логично состоит из мужчин, не хочет чтобы ими в бою командовала женщина", - подчеркнула она.

При этом добавила, что есть исключения, которые подтверждают, что женщина может быть боевым командиром. Она подчеркнула, что главное для командира ответственность за жизнь своих подчиненных.

"Поэтому я не брошу своих ребят и свой взвод. Воюем дальше", - подчеркнула она.

При этом она подчеркнула, что не сложила депутатские полномочия.

"Я обратилась в ЦИК, дать мне отсрочку на год для выполнения боевых задач. Спасибо ЦИК за государственную позицию, мое заявление нашло понимание и было согласовано. Теперь у меня есть год, чтобы мы победили агрессора и я получила моральное право оставить фронт", - отмечает Черновол.

Что решили в ЦИК

Как сообщила пресс-служба Секретариата Центральной избирательной комиссии, в ЦИК 6 октября 2025 года поступило заявление Татьяны Черновол, избранной народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В сообщении сказано, что в заявлении говорилось о наличии уважительных причин, препятствующих Татьяне Черновол в установленный законом двадцатидневный срок подать документы, необходимые для регистрации ее народным депутатом Украины, и была просьба продлить такой срок до одного года, в связи с прохождением ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.

"Рассмотрев указанное заявление, Комиссия, в соответствии с законодательством, признала указанные в нем причины уважительными и установила срок подачи Татьяной Черновол в ЦИК документов, необходимых для ее регистрации народным депутатом Украины, до 6 октября 2026 года включительно", - сказано в сообщении пресс-службы.

Начальник пресс-службы управления коммуникации и информационной политики Секретариата Центральной избирательной комиссии Владимир Вырва подтвердил УНИАН, что у Черновол есть еще год, чтобы зайти в Раду. При этом за этот период ее не может опередить следующий кандидат из партийного списка.

Убийство Андрея Парубия

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2025 года во Львове был убит народный депутат, бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. В его убийстве подозревают 52-летнего Михаила Сцельникова.

В СБУ отметили, что собраны доказательства того, что подозреваемый действовал по заказу спецслужб РФ. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Следующей в списке партии "Европейская солидарность", от которой избирался Парубий, идет Татьяна Черновол. Поэтому она должна была зайти в Верховную Раду в статусе народного депутата.

