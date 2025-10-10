Некоторые из этих направлений находятся в Европе.

Поскольку ноябрь считается "мертвым" месяцем для путешествий, немало туристов ищут варианты организовать себе отдых по более доступным ценам и без толп в это время.

Однако поскольку в Украине и большей части Европы тогда уже довольно прохладно и мокро, также отдыхающие стремятся найти лучшие места, где можно погреться.

Британское издание Express назвало самые жаркие туристические направления мира для отдыха в ноябре, где температура не опускается ниже +21°C градусов тепла.

Видео дня

10 самых жарких мест в мире для отпуска в ноябре 2025 года

Другие идеи для отдыха осенью-зимой 2025

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, где в Европе в этому году стоит искать самые красивые рождественские ярмарки – некоторые из них начинают работать уже в середине ноября.

Также любителям экстремального отдыха назвали лучшие места в мире, где покататься на сноубордах этой зимой.

Одновременно эксперты назвали семь популярных мест, которые туристам стоит избегать этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.