Поскольку ноябрь считается "мертвым" месяцем для путешествий, немало туристов ищут варианты организовать себе отдых по более доступным ценам и без толп в это время.
Однако поскольку в Украине и большей части Европы тогда уже довольно прохладно и мокро, также отдыхающие стремятся найти лучшие места, где можно погреться.
Британское издание Express назвало самые жаркие туристические направления мира для отдыха в ноябре, где температура не опускается ниже +21°C градусов тепла.
10 самых жарких мест в мире для отпуска в ноябре 2025 года
- Бангкок, Таиланд: средняя дневная температура +33,1°C.
- Сингапур, Азия: +31,3°C.
- Доминиканская Республика, Карибы: +30,5°C.
- Барбадос, Карибы: +30,3°C.
- Орландо, США: +29,1С.
- Кабо-Верде, Африка: +28,3°C.
- Брисбен, Австралия: +26,6°C.
- Тенерифе, Испания: +24,3°C.
- Фуэртевентура, Испания: +24,2°C.
- Мадейра, Португалия: +21,7°C.
Другие идеи для отдыха осенью-зимой 2025
Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, где в Европе в этому году стоит искать самые красивые рождественские ярмарки – некоторые из них начинают работать уже в середине ноября.
Также любителям экстремального отдыха назвали лучшие места в мире, где покататься на сноубордах этой зимой.
Одновременно эксперты назвали семь популярных мест, которые туристам стоит избегать этой зимой.
