От Бангкока до Мадейры – самые жаркие места для отдыха в ноябре / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, REUTERS

Поскольку ноябрь считается "мертвым" месяцем для путешествий, немало туристов ищут варианты организовать себе отдых по более доступным ценам и без толп в это время.

Однако поскольку в Украине и большей части Европы тогда уже довольно прохладно и мокро, также отдыхающие стремятся найти лучшие места, где можно погреться.

Британское издание Express назвало самые жаркие туристические направления мира для отдыха в ноябре, где температура не опускается ниже +21°C градусов тепла.

Видео дня

10 самых жарких мест в мире для отпуска в ноябре 2025 года

  1. Бангкок, Таиланд: средняя дневная температура +33,1°C.
  2. Сингапур, Азия: +31,3°C.
  3. Доминиканская Республика, Карибы: +30,5°C.
  4. Барбадос, Карибы: +30,3°C.
  5. Орландо, США: +29,1С.
  6. Кабо-Верде, Африка: +28,3°C.
  7. Брисбен, Австралия: +26,6°C.
  8. Тенерифе, Испания: +24,3°C.
  9. Фуэртевентура, Испания: +24,2°C.
  10. Мадейра, Португалия: +21,7°C.

Другие идеи для отдыха осенью-зимой 2025

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, где в Европе в этому году стоит искать самые красивые рождественские ярмарки – некоторые из них начинают работать уже в середине ноября.

Также любителям экстремального отдыха назвали лучшие места в мире, где покататься на сноубордах этой зимой.

Одновременно эксперты назвали семь популярных мест, которые туристам стоит избегать этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.