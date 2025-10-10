Для того чтобы поддерживать привычную физическую активность, совсем не обязательно штурмовать переполненные спортзалы в отелях.

Зачастую на отдыхе многие туристы "идут во все тяжкие", забывая о своих привычных ритуалах. Особенно страдает физическая активность, которая в повседневной жизни помогает им оставаться здоровыми и спортивными.

Как результат, приходят усталость и лишние килограмы, особенно если отдых сопровождается активным погружением в местную гастрономию.

В свою очередь эксперт по путешествиям Шарлотта Марацина в своем блоге для Lonely Planet дала туристам три волшебных совета, как поддерживать свою физическую форму на отдыхе.

Видео дня

"Путешествия – это хаос: от планирования поездки до самой поездки, множество вещей могут нарушить ваш распорядок дня за границей. Для меня обычный день дома, как правило, включает в себя четкий рабочий график, а затем час в спортзале. Однако, находясь за границей, я могу провести день на пляже, потягивая сладкие напитки и поедая блюда местной кухни до отвала. Вот о чем я точно не думаю после долгого дня, проведенного на солнце, – это о спортзале", – поясняет Шарлотта.

А потому, чтобы избежать неприятных последствий, она поставила себе цель найти интересные и необычные способы включить тренировки в свои путешествия.

"Раньше я думала, что единственный способ потренироваться – это пойти в переполненный спортзал отеля, но с тех пор, как я начала свою миссию, я открыла для себя множество других способов поддерживать форму в суматошных днях путешествий. Я и не подозревала, что моя цель приведет меня к изучению местной культуры и знакомству с попутчиками", – добавила эксперт.

1. Примите участие в традиционных занятиях спортом. Этот вопрос Шарлотта советует туристам изучить заранее, поикав информацию о физических упражнениях, которые обычно ассоциируются со страной, которую они посещают.

"Когда я была в Вене с другом, мы решили вместе сходить на занятия по венскому вальсу. То, что мы считали легким танцевальным занятием, оказалось интенсивной часовой тренировкой, во время которой мы одновременно вспотели и узнали об основных культурных ценностях Вены. В Японии один друг занимался борьбой сумо, а в Индии другой участвовал в четырехчасовой практике йоги. Участие в традиционных занятиях, таких как борьба сумо, танцы или йога, не только позволит вам заняться спортом, но и лучше понять историю и ценности страны. Этот лайфхак – мой самый любимый способ поддерживать активность во время путешествий", – поясняет она.

2. Ищите разовые занятия и мероприятия. По словам эксперта, во многих городах мира, особенно в пик туристического сезона, местные организаторы часто устраивают интересные разовые занятия – от сап-йоги до пробежек. Иногда такие активности предлагают даже хостелы или отели.

Чтобы найти такие мероприятия, она советует использовать специальные приложения вроде Eventbrite или Meetup, а также образать внимание на стенды в кафе и ресторанах, рассказывающие о предстоящих мероприятиях.

"Отдельные занятия – это не только отличный способ провести время активно, но и познакомиться с другими путешественниками, которые ищут новые способы исследовать город. Когда я путешествовала в одиночку по Малаге, я встретила двух немок во время похода по Каминито-дель-Рей. Нас сблизил нелепый вид касок, которые нам приходилось носить, и в итоге мы провели следующие два дня вместе", – вспоминает Шарлотта.

3. Откажитесь от общественного транспорта и посещайте местные спортзалы. Как отмечает автор материала, самый простой способ поддерживать физическую активность за границей – ходить пешком или ездить на велосипеде до места назначения, а не пользоваться общественным транспортом или Uber.

"Когда я жила в Лондоне и когда приезжаю на Манхэттен, я всегда иду туда, куда мне нужно, пешком, если позволяет время. Прогулки по городу действительно позволяют прочувствовать его людей и атмосферу, чего не могут сделать поезда или такси. Я также использую их для поиска ресторанов и кафе, которые хочу посетить в будущем", – отмечает она.

Кроме того, Шарлотта советует туристам записываться на бесплатные пробные тренировки в спортзалах в новых местах.

"Когда я переехала в Лондон, я не была слишком хорошо знакома со всеми видами тренировок, которые мог предложить город. Я пробовала разные виды пилатеса, кроссфита и бокса, и даже ходила на занятия по тверкингу", – добавила эксперт.

Лучшие упражнения для отличной физической формы

Как сообщал УНИАН, ранее персональный тренер Тайлер Рид рассказал, какая 5-минутная тренировка, идеально разгоняет метаболизм, повышает уровень энергии и задает тон для продуктивного дня.

В свою очередь фитнес-тренер Джаррод Ноббе посоветовал четыре лучших управжения для женщин после 50 лет, которые вполне реально делать дома.

При этом эксперты по путешествиям призывают туристов не игнорировать групповые занятия, если они отдыхают на курортах "все включено".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.