Первый опытный образец Як-130М подготовили к наземным испытаниям.

На Иркутском авиационном заводе построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, созданного на базе учебного Як-130. Об этом сообщает "Ростех".

Самолет направили на наземные и летные испытания. Параллельно россияне ведут сборку еще двух бортов. Во время наземных испытаний на Як-130М протестируют новые и модернизированные системы для подтверждения заявленных характеристик.

Як-130М иногда называют "истребителем для бедных". Основной целью модернизации базового самолета является расширение его боевых возможностей.

Модернизация позволит вооружить самолет ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения.

Самолет оборудовали бортовой радиолокационной станцией БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К, бортовым комплексом обороны "Президент-С130" и комплексом средств связи КСС-130.

Военная авиация РФ - другие новости

Недавно россияне довольно неожиданно вспомнили о новом Су-75 Checkmate, который сами они относят к истребителям пятого поколения.

По мнению специалистов, таким образом они хотели продемонстрировать, что проект, который давно вызывает сомнения относительно реализации, все еще "жив".

Также сообщалось, что ряд стран заказали у России Су-57, Су-35 и Су-34.

Согласно этим данным, иранцы заказали 48 самолетов Су-35, тогда как Алжир заказал 12 истребителей Су-57 и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Еще шесть Су-35 заказала Эфиопия.

