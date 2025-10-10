На Иркутском авиационном заводе построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, созданного на базе учебного Як-130. Об этом сообщает "Ростех".
Самолет направили на наземные и летные испытания. Параллельно россияне ведут сборку еще двух бортов. Во время наземных испытаний на Як-130М протестируют новые и модернизированные системы для подтверждения заявленных характеристик.
Як-130М иногда называют "истребителем для бедных". Основной целью модернизации базового самолета является расширение его боевых возможностей.
Модернизация позволит вооружить самолет ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения.
Самолет оборудовали бортовой радиолокационной станцией БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К, бортовым комплексом обороны "Президент-С130" и комплексом средств связи КСС-130.
Военная авиация РФ - другие новости
Недавно россияне довольно неожиданно вспомнили о новом Су-75 Checkmate, который сами они относят к истребителям пятого поколения.
По мнению специалистов, таким образом они хотели продемонстрировать, что проект, который давно вызывает сомнения относительно реализации, все еще "жив".
Также сообщалось, что ряд стран заказали у России Су-57, Су-35 и Су-34.
Согласно этим данным, иранцы заказали 48 самолетов Су-35, тогда как Алжир заказал 12 истребителей Су-57 и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Еще шесть Су-35 заказала Эфиопия.