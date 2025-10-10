Православный праздник сегодня в народе называют Филиппов день.

11 октября по новому церковному стилю в православной церкви Украины почитают преподобного Феофана Исповедника. Какие традиции связаны с этим днем, какие есть народные приметы, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

11 октября (по старому стилю - 24 октября) православная церковь вспоминает святителя Феофана Исповедника, епископа Никейского.

Феофан был родом из Иерусалима, родители его были христианами. У Феофана также был старший брат Феодор, с которым они пошли учиться в лавру преподобного Саввы Освященного. Там браться приняли монашеский постриг, а со временем Феофан стал пресвитером лавры.

Когда шла жестокая иконоборческая борьба, иерусалимский патриарх направил Феофана и Феодора в Константинополь - чтобы братья отстаивали православную веру. Но там они попали в тюрьму, где просидели около 25 лет – в голоде и тяжелых мучениях. Феодор так и умер в заточении, а Феофану все же удалось дожить до окончания иконоборчества. После освобождения святителя сделали епископом Никейского.

Феофан написал около 150 канонов и стал одним из выдающихся церковных писателей своего времени.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

вспоминают апостола Филиппа, одного из семи диаконов;

преподобного Феофана, постника Киево-Печерского;

мучениц Зинаиду и Фелонилу.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 11 октября вспоминают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

О чем просят в молитвах этого дня, что нужно, чего нельзя делать сегодня

Святому Феофану молятся о душевном и физическом здоровье, просят защиты от зла.

В народном календаре этот день называют Филиппов - в честь апостола Филиппа, которого также вспоминают сегодня. По народным приметам, 11 октября следует обязательно сделать уборку в доме и привести в порядок вещи, чтобы встретить зиму в чистоте.

В церковной традиции сегодня, как и в любой другой день, не приветствуются ссоры, сплетни, сквернословие и зависть. Не стоит отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе считается, что так как апостол Филипп славился трудолюбием и заботой о людях, то главный запрет этого дня - лень и бездействие. Считается, что безделье навлекает неудачи, а беспорядок - отпугивает достаток.

Не советуют в Филиппов день откладывать дела - все, что запланировано, лучше доделать, а также не следует пользоваться острыми предметами - если вдруг поранишься, то будет долго заживать. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 11 октября

По погоде дня судят, чего ждать в ближайшие месяцы – стужи или мягкой зимы:

утром выпал снег - к холодной зиме;

куры нахохлились - быть морозу;

ветер с севера - зима будет снежной;

туман спустился - к оттепели.

Главная примета дня: если листья падают тыльной стороной вверх, то следующий год будет урожайным.

