В ближайшие дни ожидается пасмурная погода с небольшими дождями и невысокой температурой.

На выходных, 11 и 12 октября, по всей Украине будет пасмурно. Ожидаются небольшие дожди и температура в пределах +11°...+14°. Даже на юге и востоке к концу недели температура снизится до этих показателей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +8°, а днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, ночью +7°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +7°...+14°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +7°...+14°, пасмурно, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, +7°...+14°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +7°, днем +14°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +7°...+14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +7°...+14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +9°...+14°, небольшой дождь. В воскресенье +7°...+14°, пасмурно, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +10°, днем +15°, облачно с прояснениямИ, возможен дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +11°, днем +15°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +7°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +7°, днем +15°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +3°, днем до +8°, дождь. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно, ливень. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +9°, днем +13°, дождь.

В Трускавце в субботу пасмурно, ливень, температура до +11°. В воскресенье - пасмурно, температура +8°...+12°, дождь.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +9° и дождь. В воскресенье - пасмурно, +8°...+13°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+15°.

