Зенитная самоходная установка Skyranger 35 имеет сверхвысокую эффективность в борьбе с "Шахедами".

Противовоздушная оборона Украины усилится новейшими немецкими самоходными установками (САУ) Skyranger 35, которые считаются одним из самых эффективных в борьбе с дронами.

Как сообщил немецкий оружейный концерн Rheinmetall, контракт на поставку дополнительных Skyranger 35 для Украины обойдется в сотни миллионов евро. Покрываться расходы будут одной из стран Евросоюза за счет замороженных российских активов.

Как пишет Defense Express, пока неизвестно, сколько новых САУ Skyranger 35 получит Украина. По данным издания, Rheinmetall может выпускать 200 САУ Skyranger 35 в год.

Также сложно определить приблизительную цену, поскольку она состоит из цены боевого модуля и шасси, которое может быть разным. Эксперты издания оценили стоимость самого боевого модуля в 11-13 млн евро.

Напомним, изготовление этих САУ для Украины в сентябре анонсировал глава Rheinmetall Армин Паппергер. Тогда он отмечал, что поставка должна быть выполнена до конца этого года.

Что такое Skyranger 35

Skyranger 35 - это зенитная самоходная установка калибра 35-мм, которая может использовать снаряды с программируемым подрывом. Это позволяет с минимальным расходом боеприпасов гарантированно поражать воздушные цели на дальности до 4 км.

