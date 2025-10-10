Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из пострадавших регионов.

В результате масштабной ракетно-дроновой атаки повреждены энергетические объекты в нескольких областях, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей.

Как сообщили в "Укрэнерго", самая сложная ситуация в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения. Из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак.

При этом отмечается, что потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям из-за содержания облачной погоды на всей территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток", - призвали в компании.

В ночь на 10 октября РФ нанесла массированный ракетно-дроговой удар по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего во многих областях перебои со светом, введены графики отключений.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве полное восстановление водоснабжения ожидается в течение нескольких часов. Что касается энергоснабжения, то критическая инфраструктура уже заживлена.

