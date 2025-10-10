Российская Федерация не только не отказывается от захватнической войны против Украины, игнорируя призывы президента США Дональда Трампа согласиться начать движение к миру, но и с осенними похолоданиями и приближением зимы, все больше усиливает массированные ракетные и дроновые атаки на украинские критические объекты инфраструктуры, очевидно, преследуя намерение погрузить Украину в полный блэкаут. УНИАН пообщался с военным экспертом Иваном Ступаком о главных вызовах и угрозах накануне наступления нового зимнего сезона.

Прошлые две зимы мы смогли удержаться и более-менее пройти, а сейчас, похоже, российские захватчики снова возвращаются к массированным обстрелам критических объектов инфраструктуры как это было в 2022 году. По вашему мнению, с чем связана такая активизация в нанесении ударов?

Во-первых, они это делали каждую зиму. Я делюсь исключительно своими впечатлениями. Первая зима была тяжелая. Вторая была тяжелее. Как по мне, третья была проще, чем вторая. Сейчас они выходят на серьезные обороты. В первую очередь, это военная составляющая. Россияне от этого не отказываются, потому что понимают: если нет электричества, нет производства любой электроэнергии - нет производственных мощностей Украины. Не собираются дроны DeepStrike, не собираются FPV-дроны. Мы же понимаем, это 3D принтеры, оно там печатается, нет комплектующих, и проседают фронты.

В придачу, экономическая составляющая. Нет электричества - не работает экономика. Не поступают налоги в бюджет. Нет денег финансировать армию. Это так же логично.

Понятная составляющая - это социальная. Как рассуждают в России? Чем больше Кремлю кажется, что надо бить по населению, тем больше оно будет ослабленным, тем больше оно будет смягченным к любым требованиям России. Например, они рассуждают: в Киеве, в Виннице месяц нет света, и народ будет к Зеленскому: остановить эту войну, черт с ним, с тем Донбассом, отдай этот Донбасс, отдай Крым, чтобы остановилась эта война, чтобы дали электричество. Расчет такой, конечно, есть.

И также - это месть. Основное - это месть за НПЗ. Потому что НПЗ - это очень болезненно. Никакая не Белгородская ТЭЦ. Белгород или Курск будет обесточен, а НПЗ - это очень больно для бюджета, для олигархов. Они же все приходят, начинают жаловаться, и я думаю, что в Кремле никому не нравится выслушивать жалобы: "ой, а вы знаете, у нас убытки на десять миллионов, компенсируйте". Никто этого слышать не хочет. Поэтому, думаю, это так же составляющая мести, чтобы заставить Украину перестать бить по НПЗ.

Россияне направляют удары не только на энергетические объекты, чтобы лишить нас света, но и чтобы лишить нас газа и воды. По вашему мнению, находимся ли мы на пороге чрезвычайно тяжелого зимнего сезона?

Я думаю, что эта зима будет хуже для нас, чем предыдущая. Тяжелее. Я не берусь говорить - на 20% или на 30%. Хотя, возможно, на треть тяжелее, чем была предыдущая. Это мои собственные субъективные ожидания. Нельзя же сравнивать. Например, если спросить у харьковчан и днепрян - у них там вообще полный абзац что происходит. В Киеве плюс-минус нормальнее. Если мы говорим о Луцке и Ужгороде - там абсолютно третья история. Поэтому, с точки зрения Киева, я предполагаю, что эта зима может быть процентов на 20-30 возможно тяжелее, чем предыдущий период. У нас есть большое обессиливание. Обессиливание этих ТЭЦ. В них постоянно попадают, восстанавливают. Они уже не такие крепкие, как были раньше. Линии электропередач не такие прочные.

Разумеется, они бьют по газовой инфраструктуре, по местам, где хранится газ, газохранилищам. Да, до них не дотянуться. Но я предполагаю, что у россиян расчет такой, чтобы бить по этим местам. Это идея фикс, чтобы оно сдетонировало. Конечно, это было бы супер для россиян - чтобы весь газ, все объемы сдетонировали, чтобы все взорвалось, это будет как ядерный взрыв. Другой вариант - чтобы те западные компании, которые хранят там свой газ, чтобы они забрали свой газ, не платили Украине за аренду этих газохранилищ, и соответственно, украинский бюджет недополучит.

Главное для россиян - уничтожить то, что только можно уничтожить. То что может взорваться - должно быть уничтожено. Это мнение россиян.

По вашему мнению, какие наиболее необходимые меры, чтобы как можно эффективнее отражать российские массированные атаки?

Я не согласен, когда говорят: должны были защитить эти теплоцентрали, провести определенные мероприятия - мешки с песком, иметь какие-то ангары как в Чернобыльской АЭС, эти конфайменты... Не согласен, потому что не хватит никакого бетона, чтобы построить действительно надежные такие саркофаги. Это должно быть метра четыре толщина этого саркофага, чтобы хотя бы удержать конструкцию от разрушения. Представьте себе, как можно над теплоцентралью, например, в Киеве, возвести такое сооружение. Сколько там надо бетона. У нас просто не хватит ресурса. А у россиян есть возможность бить раз за разом, пробивать это сооружение, и оно разрушится рано или поздно.

Поэтому, говорить о том, что должны были... Да, если от обломков можно защитить какие-то небольшие станции, трансформаторные подстанции, можно построить вокруг них какие-то сооружения. Но на 100% ни одно сооружение не защитит. Окей, первый, второй дрон выдержала. А дальше пятый, шестой, десятый точно будет пробивать и будет результат, на который россияне рассчитывают.

По моему мнению, сбивать дроны более эффективно. И сбивать более дешевыми средствами, и, конечно, перехватчиками. Дроны-перехватчики - это у нас сейчас лучший аргумент против Российской Федерации.

Вы наверняка слышали, что президент Украины Владимир Зеленский высказывал мнение, что если российские захватчики хотят погрузить Киев в блэкаут, тогда с нашей стороны должна быть соответствующая реакция, чтобы погрузить в блэкаут Москву. Мы понимаем, что это больше обращение к западным партнерам, чтобы они больше помогали Украине. А, по вашему мнению, реально ли погрузить Москву в блэкаут?

Буду откровенным о Москве, я думаю, это трудно. Москва - это трудно, потому что там очень большое скопление средств ПВО. Она далеко - 800 км. И нам нужно, возможно, в десятки больше дронов, чтобы хоть что-то долетело до Москвы. Потому что, как говорят, по разным оценкам, только процентов десять до Москвы может долететь в лучшем случае. Потому что все сбивается на подлетах.

С другой стороны, отправить в блэкаут Белгород, Курск, Брянск, так называемые "молодые республики ЛНР и ДНР", Крым, Ростов, Таганрог, я думаю, это можно сделать. Это непросто будет, но можно по сравнению с Москвой.

Вопрос в том, почему это не делается? Одни есть только заявления - что мы можем это сделать. Я больше придерживаюсь такого мнения: если у нас уже четвертый год подряд уничтожают инфраструктуру, мы должны это делать в ответ и никому ничего не объяснять.

Ладно, мы год первый тихонечко просидели. Второй, третий - сколько уже можно. Надо отвечать и не говорить об этом. Есть возможность - ударили, обесточили, если есть такая возможность. Это делать надо.

Соответственно, по мнению нашего президента, Россия таким образом сможет почувствовать цену войны. Например, если в приграничных с Украиной российских областях устроим аналогичный ответ как реакцию на российский ракетный и дроновый террор. По вашему мнению, действительно ли эта цена может быть обременительной и повлиять на российское руководство, чтобы то отказалось от массированных ударов по Украине?

Я думаю, что нет. Я думаю, что они не уменьшат удары по Украине. Это для них принципиально. Можно сравнить, когда в Берлине в 1945 году фюрер сидел в бункере, у него вдоволь было шнапса, икры, шампанского. Поэтому, для него заканчивать войну было неинтересно. Только вперед, и только до конца. И так же в Москве.

Я уверен, что ключевая история - не просто лишить Брянск света, не в этом история, чтобы рядовые жители Брянска сидели без света. Нам нужно уничтожить все то, что производится. Нет света - нет ремонтных баз для российской тяжелой техники. Они же там поближе к фронту есть. Так же есть производство беспилотников поближе для фронта. Есть штабы. Их надо обесточить. Чем труднее будет передвигаться российским военным без света, без связи - тем лучше будет для наших защитников. Я не говорю, что оно сработает сразу. Но на какие-то десятки процентов оно должно смягчить ситуацию на наших фронтах. То есть, это приграничье мы должны обесточить исключительно с военной целью. Не с гражданской. Не для того, чтобы наслаждаться в Курске без света, почувствуйте наши проблемы. Нет, речь идет именно о военной составляющей. Нет света, нет связи, нет мобильной связи - труднее соединиться, и им будет труднее запускать дроны. Надо сделать максимальные проблемы для военной составляющей.

Соединенные Штаты при президентстве Дональда Трампа продвигают идею перемирия. Украинская делегация еще в марте на встрече в Джидде (Саудовская Аравия) согласилась на перемирие, но Россия на это не пошла. По вашему мнению, все же, возможно ли достичь каких-то договоренностей, чтобы не было ударов по критическим объектам, или это невозможно?

Украина пытается этого достичь. Мы говорили, что для россиян НПЗ - это очень болезненно. Действительно болезненно, и я думаю, что они хотели бы, чтобы мы перестали бить по НПЗ. Но, в то же время, они не желают от опции отказываться бить по украинским энергопредприятиям, потому что это очень сладко, классно, соблазнительно. Помните, они же продвигали идею, чтобы отказаться от взаимных дроновых атак. Но ведь это была ловушка. Ловушка какая? Украина отказывается от дроновых атак. Окей. И Россия отказывается от дроновых атак. А о ракетах? О ракетах речь не идет. Потому что у Украины их нет, а у России они есть. То есть, это такая хитрость. Они пытались ее реализовать.

Поэтому, я предполагаю, что они готовы терпеть, когда не будет света в Ростове, Волгограде, когда они будут сидеть с генераторами и обвинять Украину, что это она разрушает все, но о своих ударах они говорить не будут. Здесь такая дуалистическая стратегия.

справка Иван Ступак Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак - военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) как беспартийный, член одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии областного совета. В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области. Окончил Национальную академию СБУ.

