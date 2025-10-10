Гигант оборонки: в Украине окончательно ликвидируют легендарный завод радиоприборов

После десятилетий работы завод, некогда выпускавший электронику для ракет и самолетов, окончательно исчезает с промышленной карты Украины.

Хозяйственный суд Черниговской области признал банкротом ЧАО "Черниговский завод радиоприборов" (ЧеЗаРа) и открыл ликвидационную процедуру. Предприятие, которое когда-то выпускало системы для ракет и самолетов, официально прекращает существование, сообщается в судебном реестре.

Завод, основанный в 1960-х годах, входил в систему Министерства радиопромышленности СССР и в 1970-1980-х годах был крупнейшим работодателем Чернигова - на предприятии работало более 10 тысяч человек. ЧеЗаРа производила радиолокационные системы, блоки управления для ракет, военную и космическую электронику.

После 2014 года завод потерял большинство оборонных контрактов, прежде всего с Россией, и постепенно остановил производство. К моменту банкротства долги предприятия превысили 95 миллионов гривен, из которых более 74 миллионов - перед налоговой службой.

Видео дня

В 2025 году кредиторы решили начать ликвидацию. Согласно инвентаризации, от бывшего гиганта остались лишь несколько хранилищ, старые тракторы, энергетический распределительный пункт и участок площадью 0,23 гектара.

Деятельность ЧеЗаРа - последние новости

В последние годы деятельности завод изготавливал электронные узлы для бронетехники, сотрудничая с "Кузницей на Рыбальском", Киевским и Житомирским бронетанковыми заводами.

После остановки производства на базе предприятия в 2018 году создали новую компанию - ООО "Чезара Телеметрия", которая продолжила работу в ограниченном формате.

Вас также могут заинтересовать новости: