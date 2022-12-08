Мурманчанин уже много лет выплачивает деньги украинской армии.

Гражданин России годами перечислял средства с пенсии украинской армии. Мурманский областной суд обязал россиянина продолжать платить деньги Вооруженным силам Украины, не приняв во внимание доводы мужчины о том, что таким образом происходит финансирование украинского войска.

Как пишет российское издание "СеверПост", житель Мурманска является бывшим военнослужащим Советской армии, который проходил службу в Виннице. Он был обвинен в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в воинской части.

"Житель Мурманска, бывший военнослужащий Советской Армии, который проходил службу в Виннице, был в 1990-х годах обвинен в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части, из-за чего суд наложил на него крупный штраф, который он много лет выплачивал украинской армии из своей пенсии. После начала войны мурманчанин обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство, мотивируя это тем, что таким образом он финансирует ВСУ. Однако суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию", – говорится в материале.

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Ранее мужчина уже пытался остановить выплаты штрафа. Это произошло в 2019 году, когда отправленные им деньги по какой-то причине начали возвращаться. Издание предполагает, что это могло быть связано с тем, что часть расформировали или изменили реквизиты для перевода средств. В итоге деньги мужчины начали "зависать" в банке на счете для невостребованных сумм.

Тогда мурманчанин пошел в суд с просьбой прекратить перечислять деньги из его пенсии. Кроме того, он просил вернуть ему 175 тысяч рублей, которые зависли на счете. Суд ему отказал, поскольку исполнительное производство не было закрыто.

"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Минская конвенция) была заключена в Минске в январе 1993 года странами СНГ. Ни Россия, ни Украина из нее не выходили, поэтому юридический документ продолжает действовать", – пояснили в российском суде.

Адвокат мужчины также пыталась использовать в качестве аргумента в суде российский закон о борьбе с экстремизмом и терроризмом. Однако никаких юридических документов, которые ставят Вооруженные силы Украины в один ряд с террористами, в России нет, а потому этот вариант также не прошел.

"То есть теоретически мурманчанин финансирует ВСУ. Но, как его успокоили в суде, состава преступления в его действиях нет, поскольку так поступать ему велит закон", – рассказала адвокат в комментарии российскому СМИ.

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