Мужчину подозревают в госизмене

Гражданину Российской Федерации, который помогал финансово украинской армии, выдали официальное предостережение. Мужчина переводил средства международному благотворительному фонду "Вернись живым".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

По данным ФСБ, фонд "Вернись живым" оказывает помощь ВСУ в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами и средствами связи.

Отмечается, что в России финансирование подобных организаций попадает под статью 275 "Государственная измена" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Справка УНИАН. Фонд "Вернись живым" - один из самых известных в Украине. С 2014 года удалось собрать почти 3 миллиарда гривень на нужды ВСУ и подготовил более 10 тысяч высококвалифицированных военных специалистов.

Фонд закупает тепловизионную оптику, квадрокоптеры, автомобили, системы защиты и разведки. Инструкторы фонда занимаются подготовкой саперов, операторов беспилотных летательных аппаратов, артиллеристов и снайперов, а также обучают медицинской помощи и способствуют проведению секретных миссий.

Как ранее сообщал УНИАН, российский социолог Игорь Эйдман сообщил, что в Российской Федерации уже давно собраны базы данных противников режима президента страны Владимира Путина, и в стране может начаться "большая охота".

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