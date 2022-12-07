Ближайший месяц россиянин точно проведет в больнице.

В Москве 19-летний россиянин выпрыгнул из окна на четвертом этаже военкомата, чтобы избежать призыва.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", инцидент произошел 5 декабря в военном комиссариате на улице Саратовской.

"Парня должны были призвать на военную службу, но Алексей очень не хотел служить. Настолько, что открыл окно на четвертом этаже и прыгнул вниз", - пишет канал.

Видео дня

В больнице имени Склифосовского у россиянина диагностировали несколько серьезных переломов со смещением, в частности, переломы нескольких позвонков. Ближайший месяц он проведет в больнице.

Мобилизация в России: последние новости

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с пополнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линии обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но вновь настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

По данным аналитиков ISW, режим диктатора Владимира Путина, вероятно, готовит россиян к объявление новой волны мобилизации на войну в Украине. Впрочем, это не спасет оккупационные войска.

Вас также могут заинтересовать новости: