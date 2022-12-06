В результате перестрелки ранен один патрульный.

В Новошахтерске Ростовской области мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским из пулемета.

Как пишет Baza, стрелок может быть дезертиром.

СМИ пишут, что патрульные наткнулись на мужчину у местного завода, когда искали пропавшую женщину. Сами полицейские был одеты в гражданскую одежду.

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На снятых видеорегистратором кадрах видно, что одет стрелок был в форму военных ВС РФ. Он как раз шел по дороге с оружием и в балаклаве, когда заметил автомобиль патрульных. Именно тогда и открыл стрельбу.

Все выезды и въезды в город перекрыли. На дорогах образовались большие пробки. "Какой-то замес, вообще че-то лютое. Уже и по "встречке" лезут, вообще по барабану. Лютая *уйня", - комментирует местный житель.

В результате перестрелки ранен один полицейский, уточнили в российском МВД. Подозреваемого ищут.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предварительных учений многих мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта прикрывать отступающие подразделения.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с восполнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линий обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но снова настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

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