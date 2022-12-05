В частности, в Туле запустили печать продуктовых талонов на мясо, молоко, рыбу и даже на пищевую соль.

В российском городе Тула начали печатать продуктовые талоны на мясо, рыбу, молоко и соль. Похоже, что в стране-террористке "планово" возвращаются к дефициту образца СССР.

Как сообщили в местных СМИ, в сети обнародовали кадры, снятые в одной из типографий. Как оказалось, проводимая работа по печати контрольных и продовольственных талонов - "плановая".

Министерство промышленности и торговли Тульской области отреагировало на распространение такой информации.

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"Министерством промышленности и торговли Тульской области проводится работа по актуализации документов снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами. Такая работа предусмотрена действующим законодательством и является плановой", – говорится в сообщении российского ведомства.

Отметим, что такую карточную систему с талонами вводят в условиях дефицита, и эти талоны устанавливают определенные нормы потребления продуктов на человека.

Продуктовые талоны в России

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) собиралось ввести во временно оккупированном Крыму продуктовые талоны. Якобы при сбоях в работе Северо-Крымского канала могут возникнуть проблемы с орошением полей, что вызовет дефицит сельскохозяйственной продукции.

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