Это вторая атака дронов за день.

Вечером Смоленскую область атаковал беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Оккупанты говорят, что украинский БПЛА самолетного типа пытался атаковать "объекты на территории Российской Федерации". В 23:20 его якобы сбили над территорией Смоленской области дежурными средствами противовоздушной обороны. Тем временем жители города опубликовали в сети видео, на котором виден дым в небе.

Российский Telegram-канал Mash пишет, что ПВО сбила дрон в небе над Смоленском. По их предварительным данным, он летел в сторону авиационного завода Заднепровского района. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Смоленск под атакой БПЛА: последние новости

Сегодня утром в российском Минобороны заявили об отражении атаки дронов самолетного типа над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.

Российские СМИ уже несколько раз сообщали о попытках атаковать беспилотниками авиационный завод в Смоленске. Впервые о возможной атаке заявили 1 октября.

Уже 17 октября в сети сообщили, что во время очередной атаки один из дронов упал на крышу одного из цехов и взорвался. На месте начался пожар, в кровле здания осталась глубокая пробоина.

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