В городе расположен крупный авиационный завод, который загрузили государственными заказами.

Российские СМИ раскрыли, что именно атаковал неизвестные беспилотники в Смоленске. На этот раз под удар попали объекты росавиации.

Как сообщают аналитики проекта "Агентство", на одном из опубликованных в соцсетях видео очевидцев видно, как беспилотник пролетает рядом с автомойкой "Волна" и торговым центром "Кутузов".

Эти здания располагаются на улице Кутузова, а беспилотник пролетает в сторону расположенного рядом здания Смоленского авиазавода. На территории завода находится также аэродром "Северный", где базируется экспериментальная летно-испытательная станция авиазавода.

Согласно сайту Смоленского авиазавода, его основные направления деятельности:

серийное производство изделий, разработанных на предприятиях корпорации "Тактическое ракетное вооружение";

изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т, СМ-92Т в различных модификациях;

техническое обслуживание самолетов Як-18Т, изготовление запчастей к самолетам Як-40, Як-42.

В октябре 2022 года власти региона сообщали, что Минобороны загрузило завод госзаказами до 2025 года, а объем его продукции за несколько лет вырастет вчетверо - с 6 до 24 млрд рублей. Для этого предприятие должно было вдвое увеличить численность сотрудников.

Взрывы в Смоленске 1 октября

Утром 1 октября об атаке дронов сообщили власти Смоленской области. По версии россиян, "ВСУ пытались осуществить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА".

"Всего силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - заявил местный губернатор Василий Анохин.

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