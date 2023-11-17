Россияне заявили, что "приземлили" его на территорию завода.

Сегодня утром российский Смоленск атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что противовоздушая оборона и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили "украинские беспилотники самолетного типа" в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

"По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы", - добавил Анохин.

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Тем временем российский Telegram-канал Baza пишет, что один из дронов пытался атаковать Смоленский авиационный завод. По их данным, около 8:00 беспилотник подавили, он упал на крышу одного из цехов и взорвался. Возникший пожар ликвидировали, в результате инцидента в кровле осталась метровая пробоина.

Взрывы в Смоленской области: что известно

Напомним, что этим летом губернатор области заявлял, что два беспилотных летательных аппарата дальнего радиуса действия атаковали объекты топливно-энергетического комплекса региона.

Осенью сообщалось, что дроны уже пытались атаковать Смоленский авиазавод, на территории которого находится аэродром "Северный".

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