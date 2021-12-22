Мужчину отправили за решетку за 2,5 года.

В Волгоградской области (РФ) суд отправил за решетку 40-летнего мужчину, который поджег свою подругу, приняв ее за ведьму.

Об этом пишет "Лента.ру".

Следствие установило, что в мае 2021 года подсудимый Андрей Атарщиков и его бывшая сожительница устроили застолье у него дома. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт, женщина заявила, что не хочет продолжать отношения с экс-возлюбленным.

После этого Атарщиков решил, что его бывшая сожительница - ведьма, ведь у нее якобы светились глаза. Мужчина решил это проверить.

Читайте такжеВ РФ коммунальщики вышли косить траву в -50°C (фото)Подсудимый сбегал в сарай за канистрой с бензином, облил экс-подругу и поджег. Женщина мигом вспыхнула. Напуганный мужчина начал потушил ее, а затем обработал ожоги мазью. Однако на следующий день состояние женщины резко ухудшилось. Ее госпитализировали с ожогами головы, шеи, тела и рук первой, второй и третьей степени тяжести.

Подсудимого признали виновным по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего") УК РФ. Суд отправил его в тюрьму на 2,5 года с учетом смягчающих обстоятельств, ведь он возместил потерпевшей материальный ущерб и моральный вред в полном объеме.

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