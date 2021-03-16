В Москве задержали 24-летнего «охотника на ведьм» Никиту Воробьева из Петербурга, который убил прохожего молотком, потому что тот показался ему нечистой силой.
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«Никита Воробьев прогуливался ночью возле дома на улице Довженко, увидел мужчину, который чем-то привлек его внимание. Привлёк настолько, что Никита сначала начал бить его ногами, а когда повалил на землю, добил молотком», – говорится в сообщении.
Следователям парень заявил, что прохожий был «очень похож на ведьму» и «нуждался в срочном экзорцизме».
Как пишет Telegram-канал LifeShot, парень нанес прохожему около 10 ударов молотком, жертва скончалась на месте: «После этого нападавший зашел в подъезд дома неподалеку от места убийства. Там его и задержали. Парень сообщил, что охотился на нечистую силу. Сейчас он до сих пор немного не в себе».
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