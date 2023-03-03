"Политинформация" россиянина настолько утомила экипаж, что вместо ОАЭ самолет полетел в Самару - составлять на него протокол.

Экипаж FlyDubai столкнулся с непредвиденной ситуацией из-за бреда очередного "русского", который задержал рейс, устроив заварушку на борту самолета. Ранее аналогичный случай произошел с рейсом ирландской авиакомпании. Однако тогда причиной остановки стало более "приятное создание" - ежик.

По данным Baza, самолет летел из Казани в Дубай, однако был вынужден сделать экстренную остановку в Самаре, чтобы выпроводить дебошира. Сообщается, что мужчина столкнулся в неравном словесном бою, устроив лекцию по политинформации о "сложной ситуации в мире" своему соседу.

После того как у россиянина закончились аргументы - в бой пошли кулаки. Экипажу самолета пришлось вмешаться в ситуацию и сделать незапланированную остановку в России: там на "диванного эксперта" составили протокол.

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"Остальным пассажирам остаётся лишь посочувствовать - в ОАЭ они прилетят позже запланированного", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ролике, который засняли очевидцы, дебошир с гордостью объявил, что он русский.

Инциденты с "русскими" на борту самолетов

Как известно, что авиаотрасль Российской Федерации находится в ужасном состоянии - граждане РФ летают на самолетах, которые разваливаются в воздухе. Недавно в небе над Красноярским краем случился занимательный инцидент: на высоте 11 000 метров произошла разгерметизация салона из-за плохого технического состояния "Боинга".

Также недавно опасный инцидент случился с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний". Там россиянин заснял на видео, как прямо перед вылетом из крыла лайнера начало вытекать топливо.

На фоне проблем с собственным аэрофлотом, "русские" регулярно срывают рейсы других международных компаний. Недавно группа граждан РФ попыталась "зайцем" проехаться в Англию. Однако их сдала экипажу одна из пассажирок.

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