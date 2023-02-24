При подлете к Красноярску на высоте 11 000 метров в "Боинге" произошла разгерметизация салона.

На борту самолета авиакомпании "Россия", совершавшего рейс из Сочи в Красноярск, произошла разгерметизация салона. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в ночь на 24 февраля.

При подлете к Красноярску на высоте 11 000 метров в "Боинге" произошла разгерметизация салона.

При этом, по словам пассажиров, не у всех в салоне выпали кислородные маски, так как борт очень старый.

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Самолету пришлось срочно снижаться. Сама посадка прошла успешно. После посадки всех пассажиров осмотрели медики. Пятерым потребовалась помощь.

Война в Украине и крах российской авиации

Санкции, введенные против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, прямо коснулись авиационной отрасли.

В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов.

Также возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками. Иностранные лизингодатели потребовали от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты, но они отказалась это делать, фактически украв лайнеры у владельцев. Помог им в этом российский диктатор Владимир Путин, подписавший закон, согласно которому российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей в РФ.

Авиарегуляторы остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний. Поэтому для них закрыли небо все европейские страны, а также США, Канада и ряд других.

1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок. Также сообщалось, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

В декабре Иордания закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ, летающих в Египет. После этого российские перевозчики попросили Росавиацию снять запрет на полеты через Сирию, который был введен 10 лет назад из-за войны в этой стране.

12 января 2023 года стало известно о том, что российским пилотам больше не на чем летать в Приморье.

24 января 2023 года в России пассажир самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" заснял на видео, как прямо перед вылетом из крыла лайнера начало вытекать топливо.

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