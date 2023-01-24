На борту самолета "Уральских авиалиний" находилось 204 пассажира и семь членов экипажа.

В России пассажир самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" заснял на видео, как прямо перед вылетом из крыла лайнера начало вытекать топливо.

Авиаинцидент произошел в аэропорту Сочи еще на прошлой неделе. Об этом пишет Телеграмм-канал "Авиаторщина".

"Во время выруливания на взлётно-посадочную полосу для вылета в Москву из дренажного отверстия правого полукрыла потекло авиатопливо. О разливе авиакеросина пилоты узнали от диспетчера. Экипаж тут же прекратил движение и выключил двигатели", - сказано в сообщении.

Видео дня

Известно, что на борту находилось 204 пассажира и семь членов экипажа. Самолет отбуксировали на удаленную стоянку, куда прибыли службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

"Как следует из донесения, также во время руления к ВПП на дисплее пилотов появилось сообщение о неисправности системы автоматической выработки топлива из центрального бака. Тогда экипаж перевел ее в ручной режим", - отмечает "Авиаторщина".

Авиация в России - влияние санкций

Как сообщал УНИАН, санкции, введенные против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, прямо коснулись авиационной отрасли.

В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов.

Также возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками. Иностранные лизингодатели потребовали от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты, но они отказалась это делать, фактически украв лайнеры у владельцев. Помог им в этом российский диктатор Владимир Путин, подписавший закон, согласно которому российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей в РФ.

Авиарегуляторы остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний. Поэтому для них закрыли небо все европейские страны, а также США, Канада и ряд других. В декабре Иордания закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ, летающих в Египет. После этого российские перевозчики попросили Росавиацию снять запрет на полеты через Сирию, который был введен 10 лет назад из-за войны в этой стране.

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