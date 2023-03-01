Пилоту пришлось принять волевое решение и остановить рейс для спасения животного.

В Новой Зеландии произошел курьезный случай из-за путешествия маленького ежа по взлетно-посадочной полосе местного аэропорта Данидин. Из-за "потребности" животного свой рейс задержал один из крупнейших перевозчиков Air New Zealand. Ранее в Британии еж шокировал местное население своим неординарным видом.

По данным Independent, событие произошло в понедельник, 27 февраля, около 14:00 по местному времени во время рейса перевозчика из Окленда в Данидин. После посадки самолета, уже на пути к терминалу, пилот был вынужден внезапно остановить движение, так как заметил на асфальте маленького ежа.

Как рассказал один из пассажиров рейса Артур Тейлор, капитан борта с пониманием отнесся к личным делам животного на взлетно-посадочной полосе и ошеломил экипаж объявлением:

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"Извините, но я вынужден сделать объявление, которого никогда раньше не делал, у нас есть ежик на взлетно-посадочной полосе", - процитировал Тейлор.

Он рассказал, что скорее всего пилот волновался, что двигатель самолета может спровоцировать кровавый инцидент и безвозвратно затянуть "колючего диверсанта". Для спасения животного к самолету пришлось вызвать пожарных, которые забрали несознательного участника рейса и позволили рейсу прибыть в пункт назначения.

В конце "приключения" представитель аэропорта Данидин с юмором поздравил с завершением путешествия всех пассажиров, и не забыл упомянуть о "мистере-еже".

"Мы стараемся не уничтожать дикую природу, если это не нужно", - отметили там.

Позже представитель Air New Zealand сообщил, что рейс задержали из-за ежа не более чем на пять минут.

Курьезные случаи на борту самолета

Ранее в сети разошлась история о безответственных родителях, которые оставили своего ребенка в израильском аэропорту после споров по поводу необходимости покупать для него билет. Сотрудникам авиакомпании Ryanair пришлось собственноручно разбираться с малышом, который даже не мог самостоятельно ходить.

Также недавно прогремела история о" муже-эгоисте", который стал настоящим позором для своей жены. Он забронировал ей и своему ребенку самые дешевые места в самолете, когда как сам решил приобрести себе место в бизнес-классе. Это произошло несмотря на то, что расходы за перелет брала на себя компания "скряги".

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