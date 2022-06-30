Пассажиры испугались, когда узнали, что на борту чартерного рейса находятся два человека без виз и документов, которые позволили бы им лететь.

Россияне пытались без билетов лететь из Мексики в Англию. "Зайцев" поймали на борту чартерного рейса, их с позором выгнали. Люди сильно испугались, когда узнали о таких "нелегалах" в самолете.

Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Об инциденте рассказала женщина, которая путешествует вместе со своим сыном и дочерью. Она летела рейсом из Мексики в Манчестер. Их самолет взлетел, однако пилот вернулся на взлетно-посадочную полосу. Капитан объявил, что на борту судна находятся два пассажира-нелегала.

"Люди недоумевали, как два человека могли попасть на чартерный рейс без каких-либо документов. Это было очень страшно, и этого не должно было случиться", - делится женщина.

На борт самолета пробрались двое россиян. "Зайцы" хотели нелегально попасть из Мексики в Великобританию. Другие пассажиры были испуганы, когда нелегалов выгоняли с борта, всем сказали не снимать на видео происходящее.

Из-за войны, которую РФ развязала против Украины, многие пассажиры стали паниковать. Они ожидали провокаций от россиян, некоторые даже плакали.

"Зайцев" из России с позором выгоняли из самолета, однако они не сразу соглашались покинуть борт. Для выдворения нелегалов экипажу понадобилось около получаса. Однако и после того, как россиян выгнали из самолета, проблемы не закончились. На борту нашли "подозрительный пакет", который оставили после себя нелегалы. Оказалось, россияне забыли багаж с электронной сигаретой. Компания-авиаперевозчик уже извинилась за инцидент с "зайцами" из РФ и пообещала, что больше такого не допустит.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Бельгия прекращает выдачу туристических виз гражданам России.

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