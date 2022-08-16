Сам сбор осуществлялся только на электронные кошельки.

Украинские защитники собрали средства на покупку квадрокоптера Mavic DJI Mini в сепаратистских чатах.

Об этом сообщает Telegram Украина сейчас со ссылкой на бойцов ВСУ, которые в настоящее время ведут бои с оккупантами на Херсонском направлении.

В объявлениях россиян призывали жертвовать деньги на бронежилеты, медикаменты и "специальные средства" для российской армии. Но прикрепленные счета российских банков были на самом деле "фейковыми". Сам сбор осуществлялся только на электронные кошельки.

"Все собранные деньги направили на приобретение квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 в максимальной комплектации. Маленького помощника уже доставили в один из спецотрядов ВСУ на передовой", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, на авиабазе в поселке Гвардейское (Крым), на территории которой, по данным российских СМИ, сегодня прозвучали взрывы, оккупанты хранили десятки военных самолетов.

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