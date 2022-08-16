Робота выдали за новейшую разработку в которую якобы вложили несколько миллиардов рублей.

Русские похвастались чудо-роботом с РПГ-26, который можно купить на AliExpress.

Об этом сообщает InformNapalm.

"Чудо техники" прессе продемонстрировали на выставке "Армия 2022". Вооруженного робота-собаку выдали за новейшую разработку в которую якобы вложили несколько миллиардов рублей.

"На видео робот-собака М-81, одетый в костюм ниндзя, вооруженный РПГ-26. Забавно, что такого же робота можно приобрести на AliExpress за 5850 долларов. В Твиттере также появились описания каким образом быстро вывести из строя такого робопса", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на форуме Путин говорил только о Донбассе, а о других регионах Украины - не вспомнил.

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