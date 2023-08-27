Отмечается, что в заливе Сиваш заметили столбы.

Российские оккупанты перекрыли пролив у Генического морского порта в Херсонской области. Захватчики, вероятно, пытаются предотвратить переброску украинских морских дронов в акваторию Азовского моря.

"По нашей информации, вход закрыли между причалом морского порта и рыбацкой пристанью, куда часто приходят местные жители. Там установили два рыболовецких сейнера, а затем натянули между ними и берегами тросы", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Кроме того, указано, что усилены "меры защиты" Чонгарского моста, который соединяет Крым с Херсонской областью. По словам местных жителей, появились столбы, вбитые в залив Сиваш.

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Атаки украинских морских дронов - последние новости

В начале августа Украина совершила сразу несколько удачных атак морскими дронами. Сначала на рейде в Новороссийске повреждения получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", которым оккупанты перебрасывали войска и грузы во временно оккупированный Крым.

Кроме того, повреждения получил танкер-химовоз SIG, который доставлял топливо оккупантам на украинскм полуострове.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что несмотря на то, что россиянам удается уничтожать до 70% украинских морских дронов-камикадзе, это оружие показывает достаточную эффективность.

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