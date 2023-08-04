Российский десантный корабль получил существенные повреждения, заявил представитель ВМС ВСУ.

В ВМС Украины подтверждают повреждения российского корабля "Оленегорский горняк" в Черном море, отмечая, что они существенные.

Об этом сказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Эспрессо. Он отметил, что ВМС ВСУ не имеют к этому инциденту никакого отношения, но согласно информации, которая уже является подтвержденной, действительно есть повреждение большого десантного корабля "Оленегорский горняк".

"Комментировать работу морских дронов, если это на самом деле были они, тоже не могу", - добавил он.

Видео дня

Он проинформировал, что корабль приписан к Северному флоту РФ, но в начале полномасшатбного вторжения его с армадой из 6 единиц затащили в акваторию Черного моря.

"То есть это наши дальние "гости", которые пришли в Черное море похозяйничать. И что-то складывается такое впечатление, что домой этот корабль уже не вернется. Из тех видео, что есть в доступе, можно сделать выводы, что повреждения у него достаточно существенные", - прокомментировал Плетенчук.

Он отметил, что Минобороны РФ подтвердило повреждение.

"И мы так же можем подтвердить, что он поврежден. При каких условиях и чем – сказать не могу, не имею достоверной информации по этому поводу", - сказал спикер ВМС.

Атака на корабли РФ в Новороссийске

Как известно, утром российские СМИ и соцсети распространили информацию об атаке дронов на военные корабли России в Новороссийске. В Минобороны РФ заявили об атаке морских дронов на корабли, но уверяли, что атака была отбита и разрушений нет.

Впоследствии в сети распространили видео, на котором десантный корабль "Оленегорский горняк" буксует к берегу другое судно.

Вас также могут заинтересовать новости: