Украина наладила серийное производство дронов, уверяет глава разведки.

Несмотря на то, что россиянам удается уничтожать до 70% украинских морских дронов-камикадзе, это оружие показывает достаточную эффективность. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии".

Он отметил, что "по понятным причинам" не может назвать количество морских дронов, которые есть на вооружении Украины. Но в целом их "на самом деле много". По словам Буданова, Украина наладила "нормальное такое серийное производство", то есть о "гаражном" производстве одного-двух дронов речь не идет.

"Насколько это все эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставимы, то можно сказать, что это – достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может, даже 70% они уничтожают. Это правда. Нечего тут, как говорится, скрывать. Однако же для них проблема – в тех 30%", – рассказал Буданов.

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По словам руководителя военной разведки, иногда россиянам удается уничтожить дрон уже совсем рядом с российским кораблем. В таком случае корабль все равно приходится отправлять "на долговременный ремонт". В качестве примера, Буданов привел случай с атакой на бухту Севастополя, когда морской дрон уничтожили на подходе к фрегату "Адмирал Эссен".

"Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно таки мощный, от обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке", – отметил глава ГУР.

В целом Буданов оценивает морские дроны как "эффективное оружие для сдерживания" и не считает их "оружием наступления", ведь ими можно парализовать деятельность вражеского флота – "что, в конце концов, в принципе и произошло".

"Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", – отметил он.

Морские дроны Украины - последние новости

В начале августа украинские морские дроны совершили сразу две удачные атаки. Сначала на рейде Новороссийска был подбит большой десантный корабль "Оленегорский горняк", которым россияне перебрасывали войска и грузы в оккупированный Крым. Позже повреждение получил танкер-химовоз SIG, который доставлял топливо оккупантам в Крыму.

Как отмечают некоторые эксперты, фактически Украина смогла открыть против России новый фронт - на море.

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