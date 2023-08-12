По его словам, мощностей для поражения таких целей у надводных беспилотников есть немало.

Украинские морские дроны могут атаковать ракетные крейсера-носителей ракет "Калибр", которыми оккупанты бьют по Украине.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"Если танкер и тяжелый транспортный десантный корабль ушли или почти ушли на дно, то такие типы, как, например, их ракетные крейсеры – это уже однозначно будет повторение судьбы крейсера "Москва", – заметил он.

Комментируя удары по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "SIG", эксперт подчеркнул , что украинские морские дроны "проявили себя прекрасно". Оба они были подтоплены в украинской морской зоне в соответствии с международным правом.

Эксперт добавил, что это действительно знаковые события, поскольку речь идет о поражении тяжелых кораблей. Попадание одного морского дрона можно приравнять к попаданию тяжелой морской торпеды.

"Сейчас россиянам стоит задуматься о судьбе их ракетных крейсеров, с которых они осуществляют обстрелы наших городов ракетами типа "Калибр". Потому что, если танкер и тяжелый транспортный десантный корабль ушли или почти ушли на дно, то такие типы, как, например, их ракетные крейсеры – это уже однозначно будет повторение судьбы крейсера "Москва", – предупредил эксперт.

Атаки морских дронов

Как сообщал УНИАН, в начале августа морские беспилотники атаковали район Керченского пролива. В результате прямого попадания был сильно поврежден российский танкер-химовоз SIG. Было затоплено машинное отделение. Инцидент произошел на расстоянии 32 миль от Керченского пролива на якорной стоянке 471. Экипаж цел, у нескольких человек зафиксированы мелкие порезы от разбитого стекла.

Эта атака произошла ровно через сутки после подобной же атаки на порт Новороссийска, где морской беспилотник сильно повредил большой десантный корабль российского флота "Оленегорский горняк". Издание Financial Times отмечает, что эта атака стала первой серьезной угрозой для российского нефтяного экспорта с начала войны.

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