Инцидент произошел на расстоянии 32 миль от Керченского пролива.

В результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе мог быть поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.

Затоплено машинное отделение. Об этом сообщает тг-канал "Осторожно, новости". По информации канала, крен судна - 1-2 градуса, экипаж не пострадал. Помимо инцидента с танкером, средствами ПВО был сбит как минимум один беспилотник, который упал в районе Крымского моста.

Поражение дроном танкера вызвало детонацию, которую увидели с полуострова. Инцидент произошел на расстоянии 32 миль от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. Экипаж цел, у нескольких человек зафиксированы мелкие порезы от разбитых стекол.

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Канал "Осторожно, новости" опубликовал переговоры моряков российского танкера-химовоза SIG, который был поврежден беспилотником.

Экипаж говорит о том, что судно на плаву, но само перемещаться не может. Сейчас на месте работает катер "Меркурий", который пришел на помощь танкеру.

"Сами мы не можем перемещаться. Без буксира. Машинное затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нам надо в завод какой-то. Мы ничего не уменьшали, она сама остановилась (вода). Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась", - сообщает экипаж.

Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, где произошла атака беспилотника по танкеру, сообщили пропагандистскому изданию ТАСС в Морском спасательном подцентре Тамани.

Sig - коммерческий танкер, который пришёл из Турции, но ходит под флагом России. Сообщается, что он доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что был включен США в санкционные списки.

Атака дронов в Керченском проливе - подробности

Сообщалось, около полуночи 5 августа в районе Крымского моста произошло несколько взрывов, сообщалось об атаке безэкипажных катеров и воздушных дронов. Местные жители указывали, что слышали громкий взрыв в районе населенного пункта Яковенково.

Коллаборанты утверждали, что якобы три надводных дрона было уничтожено в Керченском проливе. и орицали повреждения самого моста.

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