32% опрошенных россиян ждут "присоединения" новых территорий Украины.

86,7% россиян готовы терпеть продолжение войны в Украине в течение ближайших двух лет.

При этом 45% полагают, что война продлится полгода-год, 28% – 1-2 года. 13% ожидают завершение войны за ближайшие шесть месяцев, сообщают российские СМИ со ссылкой на исследование консалтинговой группы "Полилог".

Большинство опрошенных россиян (около 70%) убеждены, что России удастся сохранить Крым и территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, о попытке аннексии которых было объявлено в сентябре. 32% опрошенных ждут "присоединения" и других территорий Украины в будущем. Только 9% выразили мнение, что все территории вернутся Украине.

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Около половины (52%) опрошенных считают, что война закончится "сменой режима в Украине в интересах России". 38% ждут "демилитаризации Украины".

Что касается последствий войны, 77% россиян уверены в укреплении международного авторитета России. Кроме того, после войны, по мнению 54% россиян, произойдет "сплочение российского общества". 59% ожидают, что Россия восстановит отношения с "недружественными" странами, 75% ждут возвращения ушедших иностранных компаний, еще 60% не верят в изоляцию страны от мировой экономики после войны.

Поддерживают ли россияне войну против Украины - опросы

Ранее в январе The Wall Street Journal со ссылкой на данные закрытого опроса российского Фонда Общественное мнение сообщила, что вскоре после объявления частичной мобилизации в России в сентябре уровень поддержки войны упал до 34%, однако уже вскоре он значительно увеличился – до 80%.

Бывший чиновник Кремля также рассказал журналистам, что внутренний опрос относительно войны свидетельствует о том, что россияне будут терпеть еще один раунд мобилизации.

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