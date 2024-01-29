Патрушев выдал, что НАТО и США ведут войну против России.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что против России якобы ведется "прокси-война".

Как пишет российское пропагандистское агентство "ТАСС", такое заявление Патрушев сделал в понедельник, 29 января, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете во время совещания по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. По его словам, эта война не прекратится даже после зафершения "горячей фазы конфликта в Украине".

"Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта в Украине", – выдал он.

Видео дня

Другие заявления РФ о войне против Украины

Коллаборант Александр Семченко в эфире одного из федеральных каналов РФ и заявил, что Украину "оккупировали евреи". Он добавил, что украинцы только выиграют, если Россия одержит победу в развязанной ей войне против нашего государства.

Ранее российский диктатор Владимир Путин публично признал, что Россия напала на Украину и завоевывает ее территории. Примечательно, что в РФ за это предусмотрено наказание, на что обратил внимание ученый из Подмосковья – он написал на Путина заявление в Следственный комитет и МВД.

Вас также могут заинтересовать новости: