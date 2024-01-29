В дело вмешалась Генпрокуратура РФ, поскольку речь идет о стратегически важном предприятии российской "оборонки".

Генпрокуратура РФ разбирается с делом о банкротстве предприятия "Мотовилихинские заводы", которое является единственным производителем реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", и управляемых ракетных систем" Торнадо-Г "и" Торнадо-С", пишет Defence Express.

Отмечается, что "Мотовилихинские заводы" являются частным предприятием, акциями которого владеют сразу четыре человека. Они вроде бы еще с 2002 года начали постепенно закладывать имущество и оборудование завода под кредиты, которые не планировали возвращать, так доводя производителя до банкротства.

Предприятие признали банкротом еще в 2018 году, но процедура продажи имущества для погашения долгов собственников по сути не стартовала. Только в 2023 году удалось продать по дисконтной цене дом культуры завода.

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"Из чего следует вывод, что хотя "Мотовилихинские заводы" были объявлены банкротом, но это касалось разве что их финансовых ресурсов, а вот основные мощности по производству РСЗО и управляемого ракетного вооружения были сохранены. Такой парадокс был описан термином "предприятие было признано финансово несостоятельным", – пишет издание.

В статье также указано, что в 2023 году в дело вмешалась Генпрокуратура РФ, поскольку речь идет о стратегически важном предприятии российской "оборонки", которое только формально является частным.

Российские силовики считают, что решение о банкротстве "отматывается назад", а акционеры возвращают государству 2,7 миллиарда рублей ущерба, из которых 1,7 миллиардов – неотработанные авансы от Минобороны РФ и налоговые долги. Еще 1 миллиард рублей должны вернуть как начисленные проценты за пользование финансовыми ресурсами.

"Хотя упомянутое выше предприятие формально стало банкротом еще в 2018 году, но это рашистам отнюдь не мешало изготавливать для армии РФ управляемые реактивные системы "Торнадо-Г" и "Торнадо-С". Из чего можно сделать вывод, что российский ВПК пока демонстрирует даже определенную устойчивость перед внешними или внутренними вызовами, даже если производство уперлось в определенный технологический "потолок", – подчеркивают журналисты.

По данным справочник The Military Balance, на начало прошлого года армия РФ располагала минимум 160 системами "Торнадо-Г" и минимум 20 системами "Торнадо-С".

Оружие РФ

Ранее УНИАН писал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл статистику по "убитым" за январь 2024 года российских танков Т-90М "Прорыв". По состоянию на 26 января было известно об уничтожении 4 таких танков.

Причем оккупанты наращивают использование химического оружия в Украине. Это является нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участницей которой является сама страна-агрессор.

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