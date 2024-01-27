Роспропаганда продолжает шокировать странными заявлениями об Украине.

Коллаборант Александр Семченко приперся на один из федеральных каналов РФ и заявил, что Украину "оккупировали евреи".

Фрагмент пропагандистской программы опубликовал украинский журналист Денис Казанский. На кадрах Семченко говорит, что украинцы только выиграют, если Россия освободит их от "еврейской камарильи Зеленского".

"Если Россия выиграет, то и Украина выиграет. Вся Украина, весь украинский народ, кроме этой еврейской комарильи во главе с Зеленским, которая выполняет функции оккупационной администрации. А оккупантами являются НАТОвцы", - заявил Семченко.

"Наконец-то уже совсем перестали стесняться, и пропаганда на росТВ перестала отличаться от пропаганды Третьего Рейха. Это видео хорошо бы на иврит перевести и в Израиле показывать", - отметил Казанский.

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот русский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд Бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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