При этом тело ребенка искали несколько дней. Девочку нашли совершенно случайно.

В подмосковной Балашихе 39-летняя жительница оккупированной территории Луганской области Наталья Стрижак прыгнула из окна многоэтажки. При этом ее ребенок таинственно исчез. Тело нашли всего за несколько дней.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, женщина разбилась насмерть, тело обнаружили утром. Позже выяснилось, что женщина жила вместе с 4-летней дочерью Полиной, но полицейские ее в квартире не обнаружили. На камерах видеонаблюдения видно, что мать с ребенком заходила в подъезд и больше не выходила из дома.

К поискам ребенка привлекли кинологов, волонтеров, осмотрены дома, канализационные коллекторы и берег реки, допрошены соседи и родственники, но тело ребенка нашли всего за несколько дней на поддашку той же многоэтажки. Как оказалось, мать выбросила девочку из окна, а потом прыгнула сама.

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Известно, что год назад Наталья эвакуировалась с дочерью из Луганска. Женщина якобы страдала от посттравматического стрессового расстройства. По словам родственников, в последние дни состояние обострилось.

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