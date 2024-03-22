Россия этим утром расплатилась за удар по украинской ДнепроГЭС "Белгородом" - в небе над городом и областью едва отработала ПВО. Есть погибшие.

Из-за ракетной тревоги в районе 7:28 (по мск) распереживался местный губернатор Вячеслав Гладков. Он объявил, что сегодня в РФ опять "не доброе утро".

"К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб", - указал он.

Он обвинил в новой воздушной атаке Вооруженные силы Украины и рассказал, что этим утром во время прогулки погибла дама с собачкой (женщина выгуливала собак, рядом с ней разорвался снаряд).

"От полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины", - объяснил Гладков.

Также он рассказал еще о двух пострадавших - женщине, у которой фиксируют осколочное ранение нижней конечности, а также мужчине - он получил закрытую черепно-мозговую травму.

"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКД, одном частном жилом домовладении и 4 учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели", - подытожил бурное утро Гладков.

Россия ударила по ДнепроГЭС Украины

Отметим, работая российской системы ПВО - явление неоднозначное. Уже было так, что россияне сбивали собственные истребители (случай в сентябре 2023 года, когда украинский беспилотник Shark заснял покалеченный Су-35), наводя прицел не на те цели. При этом Россия всегда официально говорит, что по ней удары наносит Киев.

Хотя сама страна-террористка ночью отличилась самой масштабной атакой по энергосистеме Украины. По старне запустили 151 воздушную цель, применив 12 баллистических ракет (летели как "Кинжалы", так и "Искандеры"). В итоге, есть попадание по Днепровской ГЭС. На данный момент риска прорыва дамбы, как следствия атаки на объект, нет. Однако ситуацию можно назвать беспрецедентной.

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