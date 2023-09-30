Сообщается, что уничтоженный самолет заснял украинский беспилотник Shark.

В сети появились фото того, что осталось от российского истребителя Су-35 в украинском поле, который россияне по ошибке сбили из комплекса ПВО.

"Помните вражеский Су-35 уничтоженный на днях рашистской ПэВэО? Вот он, разлегся на осеннем солнышке в полях под Токмаком. Уже никуда не полетит. Фото на память снял наш украинский Shark", - написал бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На опубликованных фото видно, что после "дружественного огня" из зенитного ракетного комплекса Су-35 упал прямо в поле.

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Также можно рассмотреть, что части истребителя разбросало в разные стороны, и легковые автомобили, на которых, скорее всего, прибыли эксперты для установления обстоятельств.

Российские пропагандисты утверждают, что после падения истребителя в небе работал украинский беспилотник.

Ранее УНИАН писал, что в Запорожской области силы противовоздушной обороны российских захватчиков сбили свой же истребитель.

"Из хороших новостей - минус Су-35 силами российской ПВО ночью над Токмаком", - сообщал украинский Telegram-канал monitor.

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