Эта атака стала крупнейшей за время полномасштабного вторжения по энергосистеме Украины.

Россия атаковала энергообъекты по всей стране комбинированными средствами поражения, заявил в эфире телемарафона председатель правления "Укрэнегро" Владимир Кудрицкий.

"Это была самая большая за все время атака по энергосистеме Украины. Были применены комбинированные средства поражения, не только крылатые ракеты, но и баллистика и шахеды. Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений здесь самый большой. Сейчас мы работаем над быстрым планом восстановления электроснабжения для города. Но ограничения в течение сегодняшнего дня, пока энергетики будут устранять последствия атак, могут быть в разных регионах", - говорит Кудрицкий.

Кроме того, он подтвердил информацию об атаке РФ по ДнепроГЭС этой ночью.

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"Атака на ДнепроГЭС - это самая большая атака на этот объект за все время. Враг имел целью полностью вывести из строя объект, там сейчас продолжаются работы по оценке повреждений. Позже, в течение дня, можно сказать статус по этому объекту. Хочу отметить, что пока нет никакой информации или рисков прорыва дамбы. Повреждения большие, но они касаются работы именно электростанций на генерацию электроэнергии", - говорит Кудрицкий.

На вопрос, будет ли Украина привлекать электроэнергию от западных партнеров, председатель правления "Укрэнерго" ответил: "Мы работали в диспетчерской с самого утра. Такая возможность рассматривалась и такая помощь будет привлечена для поддержки украинской энергосистемы, особенно в период первых часов восстановления. Это, безусловно, важный фактор нашей безопасности, то, что мы можем получить определенную помощь с электроэнергией из Европы".

Российский удар по украинской энергетике: что известно

В ночь на 22 марта РФ нанесла комбинированный удар по энергетической системе Украины. Попадания есть в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Кропивницком и Хмельницком.

В частности, российские войска нанесли удар по ДнепроГЭС - крупнейшей гидроэлектростанции в Украине Известно, что во время удара пострадал троллейбус с людьми.

Из-за этого, на грани блэкаута оказалась Запорожская АЭС. Отключилась внешняя воздушная линия, соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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