Пострадал аграрный сектор РФ.

В конце июля власти Китая ввели ограничение на экспорт беспилотников, комплектующих и оборудования для их производства.

Как пишет российское издание "Коммерсант", под запрет попали гражданские дроны с четкими характеристиками – большая дальность полета, способность находиться в воздухе более получаса и перевозить/сбрасывать предметы, вес более 4 кг.

Под это описание подходят, в том числе, агродроны, которые используются в сельском хозяйстве. Такие дроны производятся в России в единичных экземплярах.

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Российские ведомства, в том числе Министерство промышленности и торговли, не участвуют в переговорах с коллегами из Китая и не помогают в налаживании поставок.

Запрет на экспорт БПЛА из Китая - это нужно знать

С 1 сентября Китай ввел экспортный контроль на оборудование, связанное с беспилотниками, в "целях обеспечения государственной безопасности". Объясняя введение ограничений, Министерство коммерции Китая отметило, что растет риск использования дронов в военных целях.

Кроме самих БПЛА под ограничение попали тепловизоры, радиолокаторы и оборудование связи, которое может быть использовано в дронах.

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