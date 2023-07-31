По словам представителя, власти уведомили соответствующие страны и регионы.

С 1 сентября Китай вводит экспортный контроль на оборудование, связанное с беспилотниками, в "целях обеспечения государственной безопасности".

Без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников мощностью выше 16 кВт, пишет Reuters.

Также под ограничение попали тепловизоры, радиолокаторы и оборудование связи, которое может быть использовано в дронах.

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Министерство коммерции Китая отметило, что в последние годы расширяется сфера применения беспилотных летательных аппаратов и растет риск их использования в военных целях.

"Небольшое расширение Китаем возможностей управления беспилотниками на этот раз является важной мерой, демонстрирующей нашу позицию ответственной крупной страны, реализацию инициатив в области глобальной безопасности и поддержание мира во всем мире", - сказал неназванный представитель.

По словам представителя, власти уведомили соответствующие страны и регионы. Китай имеет большую промышленность по производству дронов и экспортирует их на несколько рынков, включая США.

Роль Китая в войне против Украины

21 июня 2023 года советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн заявил о том, что Китай поставляет в Россию технику и снаряжение двойного назначения для использования в войне против Украины.

27 июля 2023 года разведка США заявила о том, что китайская помощь России играет все более значимую роль в войне. Согласно отчету, Китай поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины.

В связи с этим Президент США Джо Байден планирует к середине августа подписать указ об ограничении критических инвестиций США в технологии в Китае.

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