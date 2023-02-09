Сейчас российской регулятор занимается сразу несколькими секретными проектами, которые способны еще больше ограничить россиян в праве на "свободу слова".

Российской Роскомнадзор занимается тайной разработкой сразу нескольких проектов, которые позволят ужесточить государственный контроль за россиянами в интернете.

Речь идет о создании проектов под условными названиями "Чистый интернет" и "Вепрь", как выяснили журналисты в рамках расследовательского проекта Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Материалы попали к журналистам благодаря белорусской группе хакеров "Киберпартизани", которая осенью 2022 года проникла в базу одной из служб Роскомнадзора и получила доступ к внутренним документам органа и переписке между сотрудниками.

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Выяснилось, что российский регулятор планирует запустить новую "ферму ботов" под кодовым названием "Чистый интернет". В описании говорится, что главной особенностью "фермы" станет возможность автоматизированного ведения социальных сетей по алгоритмам, которые позволят создать "определенное сходство с человеком". Основной задачей ботов будет искусственное создание пользовательской активности в социальных сетях. Отмечается, что программа должна работать так, чтобы боты успешно проходили проверку при вступлении даже в закрытые группы и сообщества.

Также сотрудники Роскомнгаляда работают над созданием проекта "Вепрь". Программа нацелена на поиск в интернете так называемых "точек информации напряженности" (сокращенно – ТИН). Через эту программу компания планирует усилить контроль над деятельностью россиян в интернете. Предполагается, что "Вепрь" будет уметь выявлять первоисточник информационного события, оценивать размер аудитории, которая его обсуждает, и проверять действия участников дискуссий на нарушение законов. Также программа сможет передавать собранные данные в "уполномоченные органы".

На данный момент в архиве документов Роскомнадзора есть список ТИН, насчитывающий сотни тем, из-за которых в РФ могут засадить в тюрьму: начиная от "фейков" про российскую армию – до оскорблений президента РФ Владимира Путина.

Наказание за распространение "фейков" в отношении армии РФ

В начале полномасштабного вторжения в Украину Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за "заведомо ложные фейки" о действиях российской армии. Сейчас российский режим использует закон в свою пользу и сажают граждан в тюрьму даже тогда, когда их действия не квалифицируются как правонарушения.

Недавно в Госдуме РФ также заявили о намерениях запретить письменно распространять информацию о криминальном прошлом добровольцев, участвующих в боевых действиях в Украине.

Там анонсировали штрафы для СМИ: за "обычную дискредитацию" предусматривается штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Если материалы содержат призывы к протестам - штраф составляет до 100 000 рублей, но в определенных случаях штрафы хотят увеличить даже до 3000 000 рублей.

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