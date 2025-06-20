L&K 130 создан в честь 130-летнего юбилея чешского автопроизводителя.

Студенты Академии Skoda представили необычный концепт-кар. Это четырехдверный пикап на базе модели Superb с большим количеством различных доработок. Подробности о новинке сообщили на сайте автопроизводителя.

Концепт-кар получил название L&K 130 и разработан в качестве автомобиля поддержки для велосипедных гонок. Его назвали в честь основателей компании - Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента, которые начали свой бизнес с производства велосипедов 130 лет назад.

Главной особенностью новинки стала измененная задняя часть. Привычный багажник заменили на открытую погрузочную платформу, как у пикапов. В ней можно перевозить велосипеды или другие вещи. Более того, грузовое пространство можно увеличить, нажав на кнопку.

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Задняя дверь с правой стороны получила две ручки и может сдвигаться назад. Другими внешними изменениями стали уникальный бело-золотисто-красный окрас кузова, логотипы Laurin & Klement и красная подсветка решетки радиатора.

Помимо этого модернизация коснулась и интерьера. Внутри появилась новая отделка, а на сиденьях вышита надпись "130 лет". Есть и новые решения для хранения вещей, включая сетку на крыше для мелких предметов и большой холодильник для охлаждения напитков.

На приборной панели и спинках передних сидений появились два дополнительных дисплея. Они отображают данные о велосипедных гонках в реальном времени.

L&K 130 оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем, который дополнен электромотором. Суммарная мощность составляет 204 л.с. Запас хода исключительно на электротяге составляет более 100 км.

Этот уникальный автомобиль будет представлен публике на 112-м выпуске Тур де Франс, который пройдет с 5 по 27 июля.

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