Trump Mobile T1 подается публике как "на 100% произведенный в США".

В понедельник компания Дональда Трампа The Trump Organization с помпой представила собственный смартфон Trump Mobile T1. Компания рекламирует устройство как "на 100% сделанное в США", но американское происхождение новинки под большим вопросом.

Портал Wccftech со ссылкой на экспертов пишет, что "золотой трампофон" на самом деле ребрендинг недорогого Android-телефона T-Mobile REVVL 7 Pro 5G производства китайской Wingtech. Таким образом аппарат представили как продукт местного производства, не забыв при этом про наценку.

Изначально патриотический бренд должен был высмеивать Apple за лозунг Designed by Apple in California ("Разработано Apple в Калифорнии"), хотя на самом деле все Айфоны собираются в Китае и Индии.

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Инсайдер и редактор издания XDA Developers Макс Вайнбах подтвердил, что "трампофон" получил новый корпус и логотип, но по сути остается обычной OEM-сборкой. Даже если какая-то часть смартфона T1 будет собрана в США, большая часть деталей все равно поставляется из-за рубежа, ведь азиатская цепочка поставок развита намного лучше.

Продажи Trump Mobile T1 обещают запустить в сентябре. Смартфон получил 6,8 дюймовый AMOLED-дисплей, 12+256 ГБ памяти, камеры 50+2+2 Мп и батарею 5000 мАч. Стоимость – 499 долларов (~20 000 грн).

Кроме того, представленный вместе со смартфоном Trump Mobile – типичный виртуальный оператор. Компания Трампа использует инфраструктуру крупных игроков (Verizon, AT&T и T-Mobile) и просто перепродает готовый продукт, хотя риторика преподносит все это как альтернативный выбор для "настоящих американцев.

Напомним, накануне Дональд Трамп пригрозил Apple 25%-ным тарифом, если Айфоны не будут производить в США. Cегодня техника Купертино производится и собирается только в трех странах: Китае, Индии и Вьетнама.

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